FOTO: Žalostno, v zmečkanem avtomobilu je umrl 22-letnik

PERTOČA – V hudem jutranjem trčenju na regionalni cesti Rogašovci–Cankova je umrl en udeleženec , policija pa je zdaj podala še dodatne informacije o vzrokih nesreče.

Med ogledom so ugotovili, da je 22-letni voznik osebnega avtomobila v blagem desnem ovinku zapeljal na nasprotnosmerno vozišče in čelno trčil v tovorno vozilo, ki je po trčenju zapeljalo na bližnjo njivo. Voznik osebnega avtomobila je ostal ukleščen v vozilu in zaradi hudih poškodb umrl na kraju samem.

Cesta še naprej ostaja zaprta zaradi prelaganja tovora in odstranitve tovornega vozila, so sporočili pomurski policisti.

Voznik je letošnja prva smrtna žrtev na pomurskih cestah, v enakem obdobju lani pa sta za posledicami prometnih nesreč na tem območju umrla dva udeleženca.