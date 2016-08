FOTO: Žalostno slovo od umrlega zdravnika: prisotni omedlevali

KOPER – Na koprskem pokopališču je danes potekalo žalostno slovo od mladega zdravnika Luisa Guillerma Martineza Bustamanteja, ki je umrl med ponedeljkovim streljanjem v izolski bolnišnici.

Pogreba se je pod žgočim soncem udeležilo veliko število ljudi, med drugimi tudi žena Maša in njuna dva otroka, ki so poleg neverjetne žalosti občutili tudi trenutke strahu. Zaradi vročine je namreč marsikomu postalo slabo, nekateri prisotni pa so celo omedleli, tako da so zanje poskrbeli reševalci.

Danes popoldne pa je potekal tudi pogreb policista Iva Žnidarčiča, od katerega so se poslovili na pokopališču Vremski Britof pri Divači, kjer je pokojnik bival.

