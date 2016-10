FOTO: Žalosten konec priljubljenega prostora za piknik

NAKLO – Bilo je kmalu po polnoči, ko je večji požar na Polici pri Naklem zajel prostor za piknike. Požar je po dobri uri pogasilo 25 gasilcev. »Na teren se je podalo 11 poklicnih gasilcev iz Kranja in 14 članov PGD Naklo. Ko smo prišli, je bil ogenj že polno razvit,« je zahtevno nočno gašenje opisal Andraž Šifrer, vodja gasilske intervencije. Ogenj, ki je, kot kaže, izbruhnil v brunarici, kjer je bila kuhinjica, je ta leseni objekt popolnoma uničil, prav tako je povsem opustošen še sosednji nadstrešek, pod katerim so bile razporejene mize.



»Naš cilj je bil, da pred ognjem obvarujemo gozdiček, ki se začenja tik za prostorom za piknike. To nam je uspelo, delno pa smo pred ognjem obvarovali tudi kombi, ki je bil parkiran v bližini,« je še pojasnil vodja intervencije.



Dodal je, da je bilo gašenje zahtevno tudi zato, ker je bilo v brunarici več plinskih jeklenk. Po dostopnih podatkih je ena eksplodirala, na srečo pa so bili gasilci tedaj dovolj oddaljeni, tako da se ni nihče ranil. Pogorišče so si včeraj zjutraj natančno ogledovali kranjski kriminalisti.



Zakaj je zagorelo in kolikšna škoda je v požaru nastala, še ni znano, smo pa izvedeli, da je ravno dan pred požarom iz bližine izginil pes. Ali sta dogodka povezana in ali je požar na priljubljenem prostoru za piknike izbruhnil v sumljivih okoliščinah, bo bržčas pokazala policijska preiskava.