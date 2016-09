FOTO: Žalost: slovo od priljubljenega vinogradnika, ki je umrl v grozni nesreči

SAMATORCA – Pred slabim mesecem, 21. avgusta, je facebook stran vinogradnika Jožka Colje polnila vrsta rojstnodnevnih voščil, ki so dokazovala, da je bil 59-letnik v svoji skupnosti res zelo priljubljen.

V zadnjih dneh pa so sporočila precej bolj žalostna: Jožko je namreč v soboto življenje izgubil v tragični nesreči med stiskanjem grozdja. Čeprav so na kraju posredovali reševalci, mu niso mogli več pomagati, ob žalostni vesti pa je celotna skupnost ovita v veliko žalost.

»V soboto je življenje izgubil prijatelj. Poznal sem ga skoraj dve desetletji, odkar sem se, med bivanjem v Milanu, vračal v Trst in živel pri njem. Bil sem eden izmed prvih gostov, ko je odprl agroturizem. Najin odnos lahko tako opišem: klical sem ga, da prihajam, vendar so bili zaprti. Rekel mi je: Zdaj pokličem, da pripravijo "tvojo" sobo, veš, kje so ključi, za zajtrk si poišči kaj v hladilniku. Jaz pa: Kdaj pa ti plačam? Naslednjič, ko se vidiva. Dragi prijatelj, v mojem srcu si pustil veliko vrzel. Nežen objem tvoji družini.«

»Res smo pretreseni zaradi grozne novice ... Nimamo besed. Velik objem, Noris ... Ne vem, kaj bi rekla.«

»Čudovit in radodaren človek!«

»Ciao, Jožko ... Ne morem verjeti niti si predstavljati. Objem.«

»Ni besed, samo obup in žalost.«

Na Jožka pa so se spomnili tudi člani ansambla Trije prašički: »V imenu 3 Prašičkov izrekamo iskrene sožalje celi družini ... Ostal boš vedno v naših srcih!!«

Foto: Facebook