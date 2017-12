FOTO: Zaletel se je v semafor in zagorel

LJUBLJANA – Ob 8.50 je na Celovški cesti v Ljubljani voznik z osebnim vozilom trčil v semafor. Iz vozila se je pričelo kaditi, zato so bili tja poslani gasilci GB Ljubljana. Ti so ugotovili, da se kadi zaradi izlitja kisline iz akumulatorja. Kraj so zavarovali, odklopili akumulator, posuli cestišče z vpojnimi sredstvi in izolirali odtrgan kabel podrtega talnega smerokaza.

Dogajanje je posnel bralec Stojan, ki pravi, da sta bili udeleženi vsaj dve vozili.