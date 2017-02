FOTO: Zagorelo zaradi žerjavice

GORNJI PETROVCI – V teh zimskih dneh se tudi gasilci pogosto bojujejo z ognjenimi zublji. Včeraj ob 9.25 je v naselju Peskovci v občini Gornji Petrovci zagorelo gospodarsko poslopje, veliko skoraj 200 kvadratnih metrov. Zgorel je večji del objekta in ostrešje nad zidanim delom. Ogenj je uničil tudi spravljena drva in večjo količino raznega orodja.



Ogenj je gasilo 19 gasilcev iz PGD Peskovci, PGD Gornji Petrovci, PGD Križevci in PGD Šalovci, ki so preprečili hujšo katastrofo. Ranjenih ni bilo, je pa po neuradnih podatkih nastalo za več kot 20.000 evrov materialne škode. Policisti in kriminalisti naj bi po prvih informacijah že odkrili vzrok požara. Obravnavajo namreč kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Kot nam je potrdila tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš, naj bi gospodinja malomarno odvrgla žerjavico v bližini gospodarskega objekta, zaradi česar je nato zagorelo.