FOTO: Zagorelo je v termah Banovci

BANOVCI – V torek je v termah gorelo. Uprava za zaščito in reševanje je poročala, da je zagorelo v eni izmed termalnih savn.

Na požar nas je opozorila tudi bralka Barbara, ki nam je posredovala fotografijo.

Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje so zapisali, da je ob 10.53 zagorelo v savni hotela Zeleni gaj.

Posredovali so gasilci PGD Veržej in Banovci, ki so ogenj pogasili.

Domnevno je zagorelo zaradi kratkega stika na napeljavi v električni peči.

Poškodovanih ni bilo.