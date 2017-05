FOTO: Zagoreli dve poslopji, tovornjak in traktor

MURSKA SOBOTA – V prvomajskih prazničnih dneh ni bilo počitka za pomurske gasilce, saj so med drugim gasili požara v prleških Lukavcih in prekmurskih Šalamencih. V torek ob 2.19 je v naselju Lukavci v občini Križevci pri Ljutomeru zagorela starejša nenaseljena stanovanjska hiša, velika 8 x 9 metrov. Posredovali so gasilci iz PGD Lukavci, PGD Boreci, PGD Križevci pri Ljutomeru, PGD Ključarovci in PGD Kokoriči, ki so požar omejili in pogasili. Zgorelo je ostrešje hiše, vzrok požara in višina škode pa bosta znana po opravljenem ogledu. Že dan prej, okrog 15. ure, je na njivi v Šalamencih, ki spada v občino Puconci, zagorel traktor. Požar, ki je zajel motorni del vozila in prednje levo kolo, so pogasili gasilci iz PGD Šalamenci, PGD Puconci in PGD Vaneča. Policisti so ugotovili, da je najverjetneje zagorelo zaradi napake na elektroinštalaciji.



V nedeljo okrog 21.15 so morali gasilci posredovati tudi na Zagrebški cesti na Ptuju, kjer je zagorelo tovorno vozilo. Požar, v katerem je zgorelo vlečno vozilo, prikolica pa je poškodovana, so pogasili gasilci PGD Ptuj in PGD Turnišče. Na vozilu je po nestrokovni oceni nastalo za okrog 20.000 evrov materialne škode. Policisti vzrok požara še ugotavljajo.



V noči na ponedeljek je ob 21.45 uri gorelo tudi v naselju Spodnja Polskava v občini Slovenska Bistrica. Zagorel je zapuščen gospodarski objekt, velik okrog 20 kvadratnih metrov, v katerem so bile bale sena. Gasilci PGD Spodnja Polskava, PGD Slovenska Bistrica, PGD Zgornja Polskava, PGD Pragersko in PGD Videž so požar lokalizirali in pogasili. Požar je po nestrokovni oceni povzročil za okrog 40.000 evrov materialne škode, vzrok pa policisti še ugotavljajo.