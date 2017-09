FOTO: Žaga pogorela do tal, olimpijada odpadla

MALA POLANA – V soboto ob 11.14 so iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje sporočili, da je zagorelo v Mali Polani v občini Velika Polana. Zagorelo je na objektu za obdelavo lesa, žagi, pogorela je do tal. Na kraj dogodka so prihiteli številni okoliški gasilci, ki so bili tedaj na prireditvi Jenamena fest v Črenšovcih. Ker je veliko gasilcev – ki so bili obenem organizatorji tamkajšnje gasilske olimpijade – dogodek zapustilo, je olimpijada odpadla. Kot so pozneje sporočili iz uprave, so zgoreli ostrešje objekta, veliko okoli 500 kvadratnih metrov, žaga, nekaj strojev in del lesa v skladovnici. Požar so pogasili člani PGD Mala Polana, PGD Velika Polana, PGD Žižki, PGD Črenšovci in PGD Brezovica.



