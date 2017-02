FOTO: Zadnje slovo: »Spomnimo se skromnega, vselej zadovoljnega fanta«

ŠENTJERNEJ – »V teh mračnih dneh, zaznamovanih z nasilno okrutnostjo, nas pretresa dušni nemir ob spoznanju, kako krhka je svetost človeškega življenja. Srhljive podobe poteptanega človeškega dostojanstva našim mislim ne dajo leči k počitku, temveč nam pod silnim občutjem pretresenosti in groze vedno znova zastavljajo neprijetna vprašanja. V čem smo boljši od zveri? Smo še varni pred seboj? Je človek sploh še vreden svojega imena? Preden nas oblije srd ogorčenosti in zaslepi bes maščevanja, se spomnimo na skromnega, vselej zadovoljnega fanta, ki je znal opaziti ljudi okrog sebe ter jim z iskreno pozornostjo in neposredno odkritosrčnostjo nameniti čudovite poklone in lepe pohvale,« je ob grobu, kamor je včeraj legel k večnemu počitku 26-letni Andrej Cekuta, nizal misli Blaž Strmole, član kvarteta As, ki je žalno slovesnost pospremil z žalostinkami. Obudil je spomin na mladeniča z izostrenim čutom za zaznavanje čudovitosti okrog sebe. Spomnil je na prešernega veseljaka, ki je vse okoli sebe spravljal v smeh z norčavimi šalami in ob igranju harmonike vabil na ples.



»To je naš Andrej, ki s svojimi vrlinami pooseblja najpristnejše in najdragocenejše v človeški naravi. Spoznavanje in priznavanje njegovih odlik naj nam povrneta upanje v človeštvo, njegov spomin pa krepi našo složnost v iskanju sožitja. Le tedaj njegova življenjska daritev na žrtveniku mučeništva ne bo zaman,« je dodal govornik na pokopališču v Šmarju, kjer so se zbrali številni Andrejevi sorodniki, prijatelji, vaščani.

