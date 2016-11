FOTO: Začeli so razdirati, poglejte, kaj so našli

LJUBLJANA – Slovenska policija je v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi razkrila kriminalno združbo, ki je oskrbovala evropski trg z večjimi količinami prepovedanih drog.

Kriminalistična preiskava, ki se jo poimenovali Viking 2016 in v kateri so zasegli kar 875 kilogramov različnih drog (216 kg hašiša, 38 kg kokaina, 45 kg heroina, 123 kg amfetamina in 453 kg kanabisa), je ena izmed najobsežnejših v zadnjih letih, sporočajo iz slovenske policije.

Skupno je bilo prijetih deset osumljencev v Sloveniji (državljani Slovenije, Hrvaške in BiH), poleg njih pa še trije osumljenci na Nizozemskem (državljani Nizozemske in BiH).