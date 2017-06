FOTO: Za Vrhniko v črnem dimu tudi Prlekija

LJUTOMER – Mnogi Ljutomerčani in Prleki si bodo noč na 9. junij gotovo dobro zapomnili, a žal ne po dobrem. Nekaj minut po 21. uri, ko se je umikala še zadnja dnevna svetloba, se je v obrtno-industrijski coni namreč razplamtel ogromen požar, dim je bilo videti z območij, oddaljenih na desetine kilometrov. Na pomoč ljutomerskim kolegom so prišli gasilci s celotnega Pomurja, bilo jih je okoli 300 iz tridesetih društev, vključno z gasilskima avtolestvama iz PGD Gornja Radgona in PGD Murska Sobota. Z 2000 litri pene so na pomoč prihiteli tudi poklicni gasilci Nafte Lendava. »Ob 21.21 je v Ulici Rada Pušenjaka, občina Ljutomer, zagorelo v skladišču podjetja Eko Plastkom Kolednik. Ogenj je 80 x 25 metrov veliko stavbo, v kateri so bili odpadne sveče, plastika in parafin, popolnoma uničil,« so o požaru poročali z Uprave RS za zaščito in reševanje.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«