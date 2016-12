FOTO: Za Volgemuta prisilni privod

MARIBOR – Kdor ne pride sam in prostovoljno, ga na sodišče pripeljejo policisti. Takšen je kratek povzetek zgodbe razvpitega Milana Volgemuta, ki bi mu na mariborskem okrožnem sodišču včeraj morali začeti soditi zaradi napada na pravosodne policiste. Incident naj bi se zgodil v mariborskem zaporu, kjer je bil nekdanji policist priprt zaradi suma umora. »Obtoženega smo vabili tako s priporočeno kot navadno pošto. A se je vrnila samo povratnica, da pošta ni bila prevzeta,« je razlagala sodnica Andreja Lukeš. Ker se na predobravnavni narok ni odzval, sodnici ni preostalo drugega, kot da je za možakarja iz Zabovcev odredila prisilni privod. Tako bodo v začetku februarja prihodnjega leta Milana Volgemuta na sodišče pospremili policisti in vsaj tako zagotovili njegovo navzočnost na predobravnavnem naroku.



»Med zaporniki velja tihi dogovor, da vsak dan nekdo zagotovi kruh, da z njim nahranimo golobe. Z zabojnika za smeti sem vzel kruh in ga vrgel golobom. Ko je to opazil paznik, mi je razložil, da je mojega sprehoda konec in da se ptic ne sme hraniti,« je na sojenju za umor Branka Klinca na Ptuju o incidentu, ki naj bi se zgodil v začetku aprila lani, opisoval Milan Volgemut. Ker naj bi se upiral, naj bi pele pesti. Vsaj tako je trdil Volgemut, a na koncu se je zgodba zaradi tega, ker se ni držal pravil v zaporih, končala s kazensko ovadbo zaradi napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.



Če bo Milan Volgemut spoznan za krivega očitanega kaznivega dejanja, mu grozi najmanj 6 mesecev in največ 5 let zapora. Je pa postal znan kot osumljenec umora ptujskega gostilničarja Franca Klinca. Potem ko je bil obsojen na 20 let zapora, je bila sodba razveljavljena in na vnovičnem sojenju je bil pravnomočno oproščen. A mu zaradi drugih deliktov vendarle grozi ječa.