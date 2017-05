FOTO: Za učitelja usodno čakanje zdravnikov?

V brežiški bolnišnici očitke zavračajo in pravijo, da je bilo zdravljenje v skladu z veljavno doktrino in sodobnimi evropskimi smernicami. Foto: Marko Feist

Vlade Rokvić, ki je v Sloveniji živel že od 70. let prejšnjega stoletja, je močno poudarjal znanje. Bil je zelo dober učitelj in velik ljubitelj šaha.

NOVO MESTO, LJUBLJANA – »Ves čas je govoril, da te bo znanje vedno rešilo. Na koncu pa njega ubije neznanje. Kakšna ironija.« Tako pravijo najožji sorodniki 61-letnega Vladeta Rokvića, ki je pred dobrimi petimi leti, kot so še vedno prepričani, umrl zaradi nestrokovnega zdravljenja v brežiški bolnišnici. Vse skupaj se je začelo v začetku leta 2012, ko se je Rokvić po vrnitvi iz domače Bosne in Hercegovine tretjega januarja odpravil v službo v Osnovno šolo Raka, kjer je bil učitelj predmetnega pouka. Tam pa je začutil bolečine v prsnem košu, zaradi česar je še med poukom obiskal osebno zdravnico, ta pa ga je z osebnim avtomobilom odpeljala v brežiško bolnišnico.



Zakaj ravno tja, je zanimalo Rokvićeve domače, saj, kot so nam povedali, se je zaradi nezaupanja v brežiško bolnišnico tej na veliko izogibal. »Če bom kdaj bolan, samo pazite, da ne bom končal v brežiški bolnišnici,« se še spominjajo njegovih besed. No, osebna zdravnica jim je odgovorila, da je raje izbrala Brežice kot denimo Novo mesto, ker ima tam poznanstva in da bodo tam za gospoda bolje poskrbeli.

