FOTO: Za tragedijo na avtocesti krivi pokojna sopotnika

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI – Včeraj zgodaj zjutraj je na pomurski avtocesti v smeri Lendave vladalo obsedno stanje, okrog 4.30 se je namreč pri cestninski postaji Dragotinci zgodila tragična prometna nesreča, v kateri sta trčila tovornjak madžarskih registrskih oznak, ki ga je vozil 41-letni Madžar, in avto litovskih oznak, v katerem so bili trije Romuni s tudi ukrajinskimi potnimi listi.

5 ljudi se je letos že smrtno ponesrečilo na pomurskih cestah.

Sopotnika v osebnem avtomobilu, stara 39 in 28, sta na kraju nesreče umrla, voznik pa je utrpel hujše rane. Kot je povedal samostojni prometni inšpektor PU Murska Sobota dr. Srečko Šteiner, so policisti z ogledom kraja prometne nesreče, ki sta se ga udeležila tudi preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Murski Soboti Stanislav Jug in dežurna okrožna državna tožilka Manuela Frumen, ugotovili, da je voznik tovornjaka zgrešil stezo za plačilo cestnine in zato zapeljal vzvratno. Po avtocesti je za njim pripeljal 44-letni voznik ford mondea in čelno trčil v zadnji levi del tovornega vozila.

Štiriinštiridesetletnik naj bi vozil pijan in nepripet, a menda zanika, da bi sedel za volanom, krivdo menda vali na pokojna sopotnika. Kot pojasnjuje inšpektor Šteiner, je indikator alkohola pri vozniku nameril 0,49 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, zato so mu odredili strokovni pregled. Nesreči s smrtnim izidom je sicer ob glavni krivdi tovornjakarja, ki je vozil vzvratno, gosti megli in prekratki varnostni razdalji po prvih informacijah botrovala tudi neprilagojena hitrost voznika osebnega avtomobila. Nadaljnje preiskave, tudi obdukcija, bodo pokazale, kaj je bil v resnici vzrok za eno najhujših nesreč na pomurskih prometnicah v zadnjih letih, sledile pa bodo kazenske ovadbe, gotovo se ji ne bo izognil 41-letni Madžar. Moška sta letošnja četrta in peta žrtev prometnih nesreč na pomurskih prometnicah, v enakem obdobju lani jih je bilo sedem, leta 2015 pa tri.

Anton je umrl naravne smrti

Pisali smo že, da je minuli četrtek zjutraj pred murskosoboško bolnišnico v Rakičanu voznik osebnega avtomobila trčil v betonsko oviro in nato v drevo. Trk je bil silovit in voznik je na kraju nesreče umrl, so takrat sporočili s PU Murska Sobota. Za pokojnega 80-letnega Antona Črčka, ki je sedel za volanom, je dežurni zdravnik odredil sodno obdukcijo in izkazalo se je, da zanj ni bila usodna prometna nesreča, temveč je umrl naravne smrti.