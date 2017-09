FOTO: Za največji požar v Prlekiji kriv človek

MURSKA SOBOTA – Tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš je po dobrih treh mesecih sporočila, da so kriminalisti na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti zoper neznanega storilca podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje požiga. Eden največjih požarov v Prlekiji, ki je izbruhnil 8. junija, je bil torej tudi uradno podtaknjen.



Kriminalisti še zbirajo obvestila in iščejo storilca, za to kaznivo dejanje pa je zagroženo od enega do desetih let zapora.



Kot smo v Novicah že pisali, je tisto soboto, nekje po 21. uri, v ljutomerski obrtno-industrijski coni izbruhnil ogromen požar. Na pomoč ljutomerskim kolegom so prihiteli gasilci iz skoraj vsega Pomurja, bilo jih je okoli 300 iz 30 društev. Z 2000 litri pene so na pomoč prihiteli tudi poklicni gasilci Nafte Lendava. »Ob 21.21 je v Ulici Rada Pušenjaka zagorelo v skladišču podjetja Eko Plastkom Kolednik. Ogenj, ki je zajel stavbo, v kateri so bile odpadne sveče, plastika in parafin, je objekt popolnoma uničil,« so po požaru poročali z uprave za zaščito in reševanje.

Zaradi zelo gorljivega parafina in plastičnih mas se je požar hitro razširil in kljub hitremu posredovanju gasilcev zajel velik del stavbe, ki jo je skoraj povsem uničil. Materialna škoda je bila zelo visoka, na srečo pa ranjen ni bil nihče. Okrog polnoči je gasilcem ogenj uspelo omejiti in spraviti pod nadzor, na določenih mestih pa so kljub temu izbruhnili manjši požari. Več gasilskih enot je na požarišču zaradi požarne straže ostalo še vso noč, šele dan pa je razkril vse razsežnosti požara. Zakaj se je nekdo odločil povzročiti takšno katastrofo in škodo, bo znano, ko policisti požigalca izsledijo in privedejo na zaslišanje.