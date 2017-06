FOTO: Za motoristom ostal samo čevelj

LJUBLJANA – Ljubljanski policisti so v torek ob 11.40 na križišču Bleiweisove in Šubičeve ulice v središču Ljubljane obravnavali prometno nesrečo, ki je zaprla cesto .

Trčila sta voznik motornega kolesa in osebno vozilo. Na kraj dogodka so se pripeljali gasilci GB Ljubljana in zavarovali prizorišče. Motoristu, ki se je lažje poškodoval, so pomagali do prihoda rešilca. Zatem so počistili tudi razliti bencin.