FOTO: Za Milanom (29) iz Ljubljane razpisali tiralico

LJUBLJANA – Pred dobrima dvema tednoma, ko Milan Trivković sploh še ni prevzel sklepa senata ljubljanskih višjih sodnikov, je očitno že vedel za njihovo odločitev in odločitev senata okrožnih sodnikov. Prvi so zanj razveljavili oprostilno sodbo v zadevi Škrbić, drugi pa so mu zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti odredili ukrep pripora. In ker Trivkovića v Sloveniji vsaj na krajih, kjer so ga iskali policisti, ni, je zdaj postal eden tistih, ki jih Slovenija išče s tiralico. Kje se potika njegov klient, smo pobarali odvetnika Blaža Kovačiča Mlinarja. »Ne vem, nimava stikov,« nas je na kratko odpravil.



Je pri sorodnikih?



Proti 29-letnemu Ljubljančanu morajo na kazenskem oddelku okrožnega sodišča izpeljati vnovično sojenje zaradi ugrabitve in brutalnega mučenja Ljubljančanke Zorice Škrbić. Tako so torej odločili višji sodniki, še pred vročitvijo sodbe pa so na Policijski upravi Ljubljana prejeli zaprosilo okrožnega sodišča, naj Trivkovića primejo in ga pripeljejo v sodno palačo, da mu tam izročijo sklep o odreditvi pripora ter ga dajo odpeljati v pripor na Povšetovi.

