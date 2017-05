FOTO: Za kup prekrškov so mu ga vzeli, plačal bo še 2700 evrov

RAČE – Policisti PP Rače so v sredo ob 22.30 obravnavali 43-letnega voznika iz okolice Rač, ki je vozil neregistriran osebni avtomobil seat inca.

Na vozilu sta bili nameščeni registrski tablici, ki ne pripadata temu vozilu. Policisti so ugotovili, da voznik ne poseduje vozniškega dovoljenja, elektronski alkotest pa je pokazal 1,05 mg/l. Da so voznika lahko izločili iz prometa, so mu zasegli osebni avtomobil, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog na oddelek za prekrške okrajnega sodišča v Mariboru.

Za prekrške (neregistrirano vozilo, nameščeni drugi registrski tablici in vožnja pod vplivom alkohola) so mu s plačilnim nalogom izrekli globo v višini 2700 evrov.