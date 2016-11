FOTO: Za hišo se je odtrgal plaz, treslo je, kot bi bil potres

Marko in Matjaž Velikanje sta se zahvalila gasilcem iz PGD Spodnja Idrija in vsem sosedom, ki so jim priskočili na pomoč. Foto: Igor Mali

SREDNJA KANOMLJA – Ali mora res kdo umreti, da se občinski in državni veljaki končno zganejo? Ali ne bi bilo bolje ravnati preventivno in tako vnaprej preprečiti škodo, ki jo posameznikom in podjetjem povzroča podivjana narava? To se že dlje, še bolj pa od včeraj zgodaj zjutraj, sprašuje družina Velikanje iz Srednje Kanomlje, ki je od Idrije oddaljena okoli 15 minut vožnje z avtomobilom. Kako slabo odgovorni skrbijo za javno infrastrukturo, pokaže že sama cesta, ki pelje vzdolž Kanomljice po ozki dolini. Ta je v nekaterih delih že tako načeta, da se tam težko srečata že dva majhna avtomobila. Kaj šele, če po njej zapelje malo večji tovornjak. A to je že povsem druga zgodba.



Družina Velikanje v dveh hišah živi pod drugo, neasfaltirano lokalno občinsko cesto. Ko je ura včeraj odbila okoli pol dveh zjutraj, se je, kot nam razloži Matjaž Velikanje, začelo tresti, kot da bi bil potres. Kaj kmalu se je izkazalo, da se je s hriba za hišo odtrgal plaz. V nekaj trenutkih je pridrvelo od 15 do 20 kubičnih metrov zemlje, ki pa jo je, zaradi močnega deževja, ki je včeraj poleg novogoriškega, tolminskega in škofjeloškega konca zajelo tudi širše območje Idrije, spremljala velika količina vode. »K nam je priteklo za cel grič vode,« nam poskuša takratno situacijo razložiti Matjaž. Nato pa nadaljuje o tem, v čem je bil dejansko problem.

