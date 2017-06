FOTO: Z vozičkom s ceste v globel

PONIKVE – Ljubljanski gorski reševalci so morali v nedeljo popoldne posredovati v zelo neobičajni nesreči. Na pomoč so priskočili 65-letnemu Milojku Mijailoviču, ki se je na lep sončen dan z invalidskim vozičkom odpravil v naravo. Zaradi kapi se ne more premikati in govoriti, za razgovor z nami je uporabljal posebno tablico: besede tvori s kazanjem na črke. Z vozičkom, ki tehta več kot 100 kilogramov in ki ga odlikuje dober in vzdržljiv akumulator, se je v nedeljo zapeljal po gozdni poti med Škocjanom in Ponikvami na Dolenjskem. »Imel sem se zelo lepo,« nam je uvodoma razložil Milojko, oskrbovanec posebnega socialnovarstvenega zavoda Prizma Ponikve.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.