FOTO: Z audijem 22 kilometrov bežal pred policijo in se zaletel v policijski avto

SEČOVLJE – Tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec poroča o policijskem lovu, v katerem so zjutraj prijeli tatu. Ob 6.40 je na mejnem prehodu Sečovlje brez opravljene mejne kontrole v Republiko Slovenijo zapeljal voznik audija A6 puljskega registrskega območja (Hrvaška), 35-letni Izolan. Zbežal je že s hrvaške mejne kontrole, kjer je pri policistih pustil dokumente in odpeljal.

Ob 6.51 so policisti to vozilo opazili v Izoli na Prešernovi. Vozili so za njim proti Kopru čez Markovec in ga skušali zaustaviti, vendar na znake policistov ni ustavil, temveč je bežal naprej. V Olmu so ga poskušali ustaviti z blokado, vendar je trčil v službeno policijsko vozilo in odpeljal naprej, nato pa zavil proti železniški postaji, kjer je poškodoval še eno parkirano osebno vozilo. Tu so ga vendarle zaustavili. Voznika so prijeli in mu odvzeli prostost.

Po izračunu programa Via Michelin je tat bežal kar 22 kilometrov, po policijskem zapisu je zemljevid bega takšen.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je osebni avto ukraden na Hrvaškem. Izolan je trenutno v policijskem pridržanju, odrejen mu je bil tudi strokovni pregled. Osumljen je storitve kaznivih dejanj velike tatvine, nevarne vožnje in poskusa preprečitve uradnega dejanja.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil.