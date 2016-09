FOTO: Vse te prepovedane droge so zasegli pri vozniku

UJELI SO GA

BLAGOVICA – Policisti specializirane enote za nadzor državne meje so v soboto popoldne na območju Blagovice ustavili 23-letnega voznika osebnega avtomobila in pri njem odkrili okrog 125 g heroina, okrog 64 g kokaina in okrog 0,70 g konoplje. Voznik, ki sicer še ni bil obravnavan zaradi tovrstnih kaznivih dejanj, je bil priveden na zaslišanje pred preiskovalnega sodnika, ta pa mu je odredil pripor.

V nadaljevanju so policisti na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo in našli prepovedano drogo in druge predmete.