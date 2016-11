FOTO: Vse to so policisti zasegli Ljubljančanu

LJUBLJANA – Bežigrajski policisti so v četrtek na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 31-letnem Ljubljančanu, so sporočili iz PU Ljubljana.

Odkrili in zasegli so 13 aluminijskih zavitkov rjave prašnate snovi (heroina), zavitek manjše količine zelene posušene rastline (konoplje), denar v apoenih po 10, 20 in pet evrov, aluminijsko folijo in seznam oseb s telefonskimi številkami.

Osumljenega bodo kazensko ovadili zaradi suma posesti prepovedane droge.