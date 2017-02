FOTO: Vse to so celjski policisti zasegli med hišno preiskavo

CELJE – Celjski policisti so v ponedeljek zaradi suma gojenja in preprodaje prepovedane droge konoplja opravili dve hišni preiskavi pri 34-letnem Celjanu.

V enem od stanovanj, ki ga je uporabljal, so našli in zasegli manjšo količino posušene konoplje in tehtnico, v drugem stanovanju, ki ga je prav tako uporabljal omenjeni, pa so našli prostor, prilagojen za vzgojo prepovedane droge konoplje, ter dobra dva kilograma posušene konoplje. Del je je bil že zapakiran in pripravljen za nadaljnjo prodajo.

Osumljenca bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog ter prometa z njimi.