FOTO: Vozniku tovornjaka kar 1200 evrov globe

KRANJ – Gorenjski policisti so v torek obravnavali tri voznike, ki so vozili neregistrirana vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj, za nameček sta bila dva od njih še pijana, vsem trem pa so možje postave vozila zasegli. V Škofji Loki so ustavili moškega, ki je imel v litru izdihanega zraka kar 1,02 miligrama alkohola, traktorist, ki so ga ustavili v Zgornjih Bitnjah, pa 0,64 miligrama.



»Alkohol je eden najhujših dejavnikov tveganja v prometu in zelo povečuje možnost za udeležbo v prometnih nesrečah. Dejstvo je, da je zelo problematičen zaradi svojega učinka, in žalostno je, da se mnogi vozniki, kljub temu da so pili alkohol, sploh odločijo za vožnjo,« je sporočil tiskovni predstavnik kranjske policijske uprave Bojan Kos, ki je navedel še podatek, da se je takšna vožnja letos samo na Gorenjskem kar 53-krat končala s prometnimi nesrečami. Skrb vzbujajoč pa je predvsem podatek, da so se med kršitelji pojavili tudi profesionalni vozniki tovornih vozil, ki bi morali za volan sesti povsem trezni. Zadnji tak primer so obravnavali pred dnevi, v Novicah smo o njem že pisali, ko je občan na avtocesti opazil tovornjak, ki je nevarno vijugal sem in tja, ter o tem obvestil policiste. Ti so omenjeni tovornjak izsledili in ga poskušali ustaviti, a jim je to uspelo šele po nekaj kilometrih, saj se je voznik na njihove znake požvižgal. Ko so mu pod nos pomolili alkotest, pa je ta pokazal, da je imel tovornjakar v litru izdihanega zraka kar 0,90 miligrama alkohola. Voznik tovornjaka, tuji državljan, je bil kaznovan s 1200 evri globe in enoletno prepovedjo vožnje po naših cestah.



Tudi pijanih motoristov vse več



A, kot poudarjajo na kranjski policijski upravi, se med pijanimi vozniki največkrat znajdejo tisti, ki upravljajo avtomobile, vse večkrat pa se na ceste podajo tudi pijani motoristi. Tako so prometni policisti na Gorenjskem ustavili motorista z 0,47 miligrama alkohola v izdihanem zraku, ki je v takšnem stanju prevažal celo sopotnika, ta pa med vožnjo ni nosil zaščitne čelade, kar bi se lahko končalo ne le nevarno, ampak tudi tragično. Te dni so obravnavali še voznika, ki je med vožnjo z Ljubelja izgubil nadzor nad avtomobilom in zapeljal na nasprotni vozni pas, za kar sta bila kriva prehitra vožnja in 0,47 miligrama alkohola v izdihanem zraku.



V Bohinju se je pijani voznik, ki je imel v organizmu več kot promil alkohola, bil je tudi prehiter, prevrnil z avtomobilom. »V Spodnji Luši na škofjeloškem območju je voznik zaradi alkohola (0,61 mg/l) zapeljal na nasprotno polovico ceste in trčil v nasproti vozeče vozilo, v Kranjski Gori pa je pijanega voznika (0,61 mg/l) ustavil šele robnik, na katerem je poškodoval vozilo,« še naštevajo gorenjski policisti in dodajajo, da so to le nekatere vožnje in nevarne situacije, ki jih povzroča oziroma jih je povzročil učinek alkohola, pri čemer za povzročitev nevarnosti ni pogoj visoka stopnja alkohola.