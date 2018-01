FOTO: Voznika zaneslo na nasprotni pas, ena oseba poškodovana

ŠALAMENCI – Danes malo pred 16.30 so iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje sporočili, da je na cesti pred Šalamenci iz smeri Gorice v občini Puconci prišlo do trčenja, v katerem sta bili udeleženi dve vozili. Pri tem se je ena oseba poškodovala, reševalci ZD Murska Sobota pa so jo prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Murska Sobota. Poleg reševalcev in policistov so bili na kraju nesreče tudi gasilci PGD Murska Sobota, ki so nudili razsvetljavo, pomagali reševalcem ZD Murska Sobota pri prenosu poškodovane osebe in očistili cestišče z vpojnimi sredstvi.

Policisti še ugotavljajo vzrok nesreče, a so ji po vsej verjetnosti botrovale vremenske razmere, saj je cestišče zaradi megle in rahlega dežja zelo spolzko. Po naših neuradnih informacijah je enega od voznikov zaneslo na nasprotni pas, kjer je trčil v nasproti vozeče vozilo.