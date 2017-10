FOTO: Voznika po silovitem trčenju izrezali iz vozila

LIVOLD – Včerajšnje trčenje dostavnega in terenskega vozila pod vrhom klanca nad Livoldom proti vasi Štalcerji v občini Kočevje se je končalo z več poškodovanimi. Voznik dostavnega vozila je bilo celo ukleščen v zveriženi pločevini. Na pomoč so priskočili gasilci PGD Kočevje in ga s tehničnim posegom izrezali iz razbitine. V drugem vozilu so bili le lažje poškodovani, vseh pet pa je prevzela reševalna služba ZD Kočevje.

Gasilci so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem in počistili vozišče, poroča uprava za zaščito in reševanje.