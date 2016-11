FOTO: Voznica v nesreči hudo poškodovana, vozilo polno krvi?!

TEPANJE – V četrtek okoli 16. ure je 45-letna ženska vozila osebni avtomobil po lokalni cesti Tepanje–Oplotnica in zunaj naselja Gmajna nenadoma zapeljala desno in z vozišča, od tam nazaj pa na vozišče, ki ga je prevozila, nato pa s prednjim desnim delom vozila trčila v drevo, so sporočili iz PU Maribor.

Voznica, ki med vožnjo ni uporabljala varnostnega pasu, se je v trčenju hudo poškodovala. S policijskim helikopterjem, ki deluje v okviru HNMP na Letališču Edvarda Rusjana v Mariboru, so jo prepeljali v UKC Maribor.

Policisti so odredili še nekatera preiskovalna opravila, o svojih ugotovitvah pa bodo s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.