FOTO: Voznica ustavila na prehitevalnem pasu, potem je počilo

LOG – Prejšnjo sredo nekaj po 9. uri so PU Ljubljana obvestili o prometni nesreči na primorski avtocesti v bližini cestninske postaje Log v smeri Kopra. Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je 48-letna voznica renaulta lagune vozila po avtocesti iz smeri Brezovice proti CP Log po prehitevalnem pasu, nato pa za izvozom Brezovica nenadoma iz neznanega razloga ustavila na vozišču. »Takrat je 68-letni voznik opla astre pričel prehitevati pred seboj vozeče tovorno vozilo in zapeljal na prehitevalni pas ter pri tem trčil v ustavljeno vozilo. V obe vozili je trčil še 29-letni voznik renaulta masterja, ki je pravilno pripeljal po prehitevalnem pasu v isti smeri.«

Voznica in potnica (64) sta v trčenju utrpeli lažje poškodbe. Cesta je bila za vsa vozila zaprta do 10.05, ko je promet delno stekel po odstavnem pasu, ob 10.20 po odstavnem in voznem pasu, nekaj pred 11. uro pa je bila cesta v celoti prevozna.