FOTO: Voznica jo je še dobro odnesla, bojijo se za otroke

PRIGORICA – Okoli poldneva sta na državni cesti Ribnica–Kočevje v naselju Prigorica trčili osebni vozili. Mlajša voznica je z renaultem cliem na nepreglednem delu ob izstopu iz vasi na glavno cesto spregledala vozilo, ki je peljalo proti Kočevju. Njen avtomobil se je po trčenju prevrnil na streho. Poškodovano so jo prenesli do reševalnega avtomobila gasilci PGD Ribnica, nato pa je bila odpeljana v UKC Ljubljana. Možje postave so ji izdali plačilni nalog.

»Bojimo se za otroke, ki iz smeri Lipovca na poti v dolenjevaško šolo prečkajo državno cesto ravno na delu, ker večkrat poka pločevina. Od nekdaj je ta pot, po kateri hodimo na polja, povezovala Dolenjo vas z Lipovcem, nato se je sem vrinila državna cesta. S prometno signalizacijo je tod slabo opremljena. Pred leti, ko so obnavljali most na glavni cesti, na blagem ovinku pred križiščem, so nam vzeli pešpot in dovoljeno hitrost s 50 dvignili na 70 kilometrov na uro. Otroci morajo zdaj po cesti do doma,« so ob včerajšnji nesreči nejevoljno tarnali številni vaščani Dolenje vasi.