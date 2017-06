FOTO: Vozilo izmaličeno, voznica ujeta v njem

VOJSKO – Poročali smo o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v zgodnjih jutranjih urah v Vojskem na regionalni cesti Podsreda–Koprivnica. V prometni nesreči sta bila udeležena voznik tovornega vozila s priklopnikom in voznica osebnega vozila (61), ki je vozila iz smeri Brestanice proti Kozjemu.

Voznica je po podatkih policije iz neznanega vzroka zapeljala v levo in čelno trčila v tovorno vozilo, s katerim je nasproti pravilno pripeljal 40-letni tovornjakar. Voznica se je v trčenju hudo poškodovala.



Voznico reševali



Reševalci NMP Krško so poškodovanko oskrbeli in prepeljali v SB Brežice. Gasilci PGE Krško, PGD Steklarna Rogaška Slatina, Kozje in Podsreda so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili ukleščenko, pomagali reševalcem in počistili cestišče z vpojnim sredstvom.



