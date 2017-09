FOTO: Volkovi dolenjskim kmetom poklali ovce

NOVO MESTO – Mirka Pašiča iz Konca, vasice kakšna dva kilometra oddaljene od ceste, ki iz Novega mesta vodi v Belo krajino, je v nedeljo zjutraj na domačem pašniku na robu vasi pričakal krvav prizor. Ponoči so ovce na ograjenem pašniku obiskali volkovi in pokončali štiri, staro ovco in tri jagenjčke, ena žival, ki je bežala pred krvoločnimi zobmi zveri, se je nemočno zapletla v ograjo. »Štiri so tudi poškodovane in ne vem, ali bodo preživele,« pravi Pašič, ko pokaže drobnico, ki jo je v strahu pred vnovičnim pokolom s pašnika na robu vasi prestavil nad hišo. Doslej je bila vedno zunaj, po nedeljskem pokolu se je Mirko odločil, da jo bo ponoči zapiral v hlev. »Zdaj vsi živimo v strahu. Minulo noč sem šel dvakrat na pašnik, kjer imam kravo in dve telici. Kaj če bi se volkovi spravili še nad živino?« se je spraševal sogovornik, ki si zavarovanja ne more privoščiti, čeprav na kmetiji gara od zore do mraka. Eno noč prej so volkovi poklali tudi ovce v sosednji Vinji vasi, pri Janezu Kobetu. Le 100 metrov od poslopja so bile, tam so jih pokončali devet.

