FOTO: Vlak ponovno zagorel, je na delu požigalec?

JESENICE – V soboto med eno in drugo uro je na železniški postaji Jesenice zagorel starejši potniški vlak. Čeprav je gasilcem požar uspelo pogasiti in so kraj dogodka fizično varovali tudi policisti, je danes zgodaj zjutraj ponovno zagorelo. Neuradno je slišati, da je bil požar podtaknjen.

»Danes zgodaj zjutraj je na Jesenicah ponovno zagorel vagon vlakovne kompozicije, ki je gorel že včeraj. Ogenj so zaznali policisti, ki zaradi nadaljnjih aktivnosti že od včeraj fizično varujejo kraj požara in preprečujejo dostop. Požar so pogasili gasilci. Sporočilo bomo dopolnili po zaključenih aktivnostih kriminalistov,« so sporočili iz PU Kranj.