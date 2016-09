FOTO: Viktor pobegnil iz bolnišnice, ustreliti naj bi želel policista

HRASTNIK, TRBOVLJE – Zasavci so bili že tretji dan močno v skrbeh. Trbovlje, Hrastnik in okolico je namreč še včeraj preletaval policijski helikopter. Pomagale niso niti toplotne kamere. Saj so do zaključka naše redakcije nevarnega Viktorja Čavića – že tretji dan – zaman iskali!



Štiridesetletni Hrastničan je bil sicer še v noči na petek v bolnišnici. Oblečen v bolnišnično trenirko – pa jo je zapustil. Kazal je znake posttravmatskega stresnega sindroma.



Izvedeli smo, da je bil 175 centimetrov visoki Viktor, črnih in kratkih las, zaradi nasilništva že večkrat obravnavan. Bil je tudi že obsojen in je šele pred kratkim prišel iz aresta.

