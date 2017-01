FOTO in VIDEO: Takole je gorelo v znanem slovenskem podjetju!

TRŽIČ – Danes popoldne je zagorelo v tržiškem podjetju Cablex, ki se ukvarja predvsem s proizvodnjo, trženjem in servisiranjem Elektrotehničnih izdelkov. Ob 16.36 je na Cesti Ste Marie aux Mines v Tržiču pod nadstreškom ob hali iz neznanega vzroka zagorel skladiščni material.

Gasilci PGD Bistrica pri Tržiču, Tržič in Križe so ogenj pogasili in pregledali objekt.Vzrok požara zaenkrat še ni znan kolikšna škoda je nastala, še ocenjujejo. Bralca Dušan in Gal sta nam poslala posnetke s prizorišča.