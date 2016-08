FOTO in VIDEO: Štajerka zaprta že drugo uro, tri odpeljal rešilec

LUKOVICA – Na štajerski avtocesti se je zgodila danes že druga prometna nesreča. Kot poroča prometnoinformacijski center Dars, bo avtocesta med priključkoma Celje center in Celje zahod zaradi tega več ur zaprta. Nastajajo daljši zastoji. Priporočajo obvoz preko Zasavja na relaciji Celje–Trojane.

Zaradi prometne nesreče je štajerska avtocesta zaprta tudi od Krtine proti Blagovici pri počivališču Lukovica. Obvoz je možen preko počivališča ali po regionalni cesti Krtina–Blagovica. Nastaja zastoj, ki je dolg že 2 km.

To je posnetek dogajanja uro po nesreči.

Tiskovna predstavnica PU Ljubljana Maja Ciperle Adlešič je pojasnila, kaj je za več ur zaprlo štajerko: »Danes okoli 7.30 je bila PU Ljubljana obveščena o prometni nesreči na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica v smeri proti Mariboru. Po do sedaj zbranih obvestilih je znano, da je v nesreči udeležen voznik kombija s prikolico. Voznik je državljan Ukrajine. Zbiranje obvestil in ogled kraja še vedno potekata. V nesreči so se tri osebe poškodovale in so bile z reševalnim vozilom odpeljane v UKC Ljubljana. Po doslej razpoložljivih podatkih nobena od njih ni v smrtni nevarnosti.«

Preusmeritev prometa poteka preko počivališča Lukovica.