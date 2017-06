FOTO in VIDEO: Preprečili katastrofo na Ljubljanici

LJUBLJANA – Pri Plečnikovi zapornici na Vrazovem trgu je včeraj nekaj minut pred 21. uro nasedel turistični splav Poštarček, na krovu katerega je bilo 12 oseb, so sporočili iz PU Ljubljana.

Na kraj nesreče so poleg policistov pripeljali tudi gasilci, ki so se lotili reševanja. Ti so nasedli splav takoj zavarovali in ga privezali na obrežje Ambroževega trga.

O dogodku so bili obveščeni tudi ljubljanski policisti. Kot so sporočili iz PU Ljubljana, je bilo ugotovljeno, da so štiri osebe pred prihodom policistov z ladjice skočile v vodo in priplavale na brežino.

Priča dramatičnemu dogajanju je bil tudi naš bralec, ki je vse skupaj posnel in nam dovolil objavo posnetka.

»S tehničnim posegom smo ladjico povlekli z zapornice in tako preprečili katastrofo. Pri intervenciji je sodelovalo 14 gasilcev s štirimi vozili in z reševalnim čolnom,« pa so zapisali v sporočilu, ki so ga objavili na facebooku, v Gasilski brigadi Ljubljana.

O dogodku je bil obveščen inšpektor za plovbo po celinskih vodah uprave za pomorstvo ministrstva za infrastrukturo, ki bo preiskavo dogodka nadaljeval danes.

Po prvih podatkih naj bi nesrečo povzročila okvara motorja.