FOTO in VIDEO: Jesenice v ognju! »Srečno vsem, ki se borite«

SLOVENSKI JAVORNIK – Zagorelo je v poslovnem objektu, po podatkih policije je prišlo do gorenja pnevmatik. Policisti in intervencijske službe so stavbo izpraznili, iz previdnosti pa poteka tudi evakuacija ljudi iz sosednjih objektov in stanovanjskih hiš.

»Smrdi ko vrag do konca Jesenic! Srečno vsem, ki se borite s požarom!« se je oglasil eden izmed zaskrbljenih domačinov. Stanovalcem v ožji in širši okolici policisti svetujejo, naj zaradi gostega dima zaprejo okna in se ne približujejo območju.

S Policijske uprave Kranj so še sporočili, da bodo vzrok za požar ugotavljali v ogledu, ki pa se še ni začel. Na kraju bodo do zaključka aktivnosti ostali policisti, gasilci in občinski redarji. Cesta Janeza Finžgarja na Slovenskem Javorniku bo zaradi požara predvidoma zaprta najmanj do petka opoldan.