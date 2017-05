FOTO: Verižno trčenje na štajerki, štirje poškodovani

DOMŽALE – Ob 7.08 je na avtocesti Maribor–Ljubljana pred priključkom Krtina, občina Domžale, v naletu trčilo šest vozil.

Posredovali so gasilci CZR Domžale, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje, do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči iz Domžal nudili pomoč poškodovanim osebam, počistili razlite motorne tekočine ter pomagali policistom.

V nesreči so se poškodovale štiri osebe (ena oseba huje poškodovana, tri pa lažje), ki so jih prepeljali v UKC Ljubljana.

Zaradi prometne nesreče je bila cesta zaprta približno eno uro, poroča uprava za zaščito in reševanje.