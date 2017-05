FOTO: Velik bel kombi ni želel ustaviti policiji

SPODNJE HOČE – Policisti PP Rače so v nedeljo ob 10.34 na lokalni cesti v naselju Spodnje Hoče s svetlobnimi in zvočnimi signali začeli ustavljati 46-letnega voznika citroena jumperja, a je vožnjo nadaljeval. Ustavljen je bil po približno 1500 metrih vožnje.

Policisti so ugotovili, da je voznik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, med vožnjo pa ni bil pripet z varnostnim pasom. Vozilo so zasegli, zoper voznika pa bodo podali enotni obdolžilni predlog na sodišče zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja, neuporabe varnostnega pasu in tega, ker ni ustavil vozila na zvočne in svetlobne znake policijskega vozila, so sporočili iz PU Maribor.