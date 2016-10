FOTO: Vaja zaprla avtocesto

CELJE – Okvarjeno vozilo za prevoz nevarnih snovi se ustavi pri počivališču Zima na štajerski avtocesti in vanj se zaleti več vozil. Huje je poškodovanih več ljudi, nekateri so po trčenju ostali ukleščeni, zaradi česar so jim morali na pomoč priskočiti gasilci, da so jih izrezali iz zverižene pločevine. Seveda so na kraj dogodka zelo hitro pridrvela številna reševalna vozila, a enemu izmed ranjenih ni bilo več pomoči.



To je scenarij prometne nesreče, ki je bil včeraj dopoldne na srečo le kot dobro premišljena kombinirana vaja sil za zaščito in reševanje za ukrepanje ob množični nesreči na avtocesti. Ta se je odvijala na Lopati pri Celju, zaradi česar je bila štajerska avtocesta med 6. in 13. uro med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani zaprta. Na Upravi RS za zaščito in reševanje so namreč želeli z njo preveriti učinkovitost in usklajenost rešitev v regijskem načrtu zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti, ugotoviti pomanjkljivosti in morebitna neskladja ter nedorečenosti v načrtih zaščite in reševanja in jih odpraviti, preveriti postopke opazovanja, obveščanja in aktiviranja. Med vajo, ki so jo organizirali celjska izpostava uprave za zaščito in reševanje, Dars, Policijska uprava Celje, zdravstvena domova Celje in Slovenske Konjice ter poklicna gasilska enota Celje, so preverili komuniciranje in sodelovanje med posameznimi reševalnimi enotami in službami ter ustreznost opreme sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki sodelujejo ob množični nesreči na avtocesti.



Spomnimo, da se je na slovenskih avtocestah zadnja hujša nesreča zgodila konec januarja letos. Med priključkom Senožeče in razcepom Nanos na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani se je 30. januarja okoli 14. ure zgodilo verižno trčenje, v katerem je bilo udeleženih več kot 70 vozil. Glavni vzrok je bila neprilagojena hitrost glede na stanje cest in na vremenske razmere, verjetno sta bila vzrok tudi megla in slaba vidljivost, je dva dni po grozljivki ugotovitve policije povzel Mitja Palčič s Policijske uprave Koper. V nesreči je bilo udeleženih 56 vozil (poškodovanih) in 128 ljudi. Umrli so štirje ljudje, sedem jih je bilo hudo, 18 pa lažje poškodovanih.