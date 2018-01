FOTO: V vratih našli konopljo

SEŽANA – Policisti PP Koper za izravnalne ukrepe so v nedeljo v Sežani ustavili osebni avtomobil Audi A6 z bolgarskimi registrskimi tablicami. Voznik in sopotnik sta bila državljana Romunije, ki sta vstopila iz Italije v Slovenijo. Policist se je odločil, da bo opravil kontrolo osebnega avtomobila. V pepelniku na zadnjih vratih je našel PVC zavojček z osmimi grami konoplje. Policisti so jo zasegli, Romun pa je plačal globo 208 evrov in 90 evrov za stroške postopka.