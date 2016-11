FOTO: V vikendu našli mrtva Ljubljančana

HRASTNIK – Ko je superluna v noči na ponedeljek obsvetila počitniško hišo na obrobju Hrastnika, nihče ni slutil, da se bodo tam tragično končala štiri življenja. »Samo to vemo, da sta bila Ljubljančana. Gospod in gospa menda nista bila poročena,« nam je povedal bližnji sosed v Ulici prvoborcev, kjer sta domnevno zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom umrla 65-letnica in 60-letnik. »Sicer pa ju nisem poznal. Domačini se v življenja vikendašev ne vtikamo.«



Nesrečnika sta po predvidevanju okoliških prebivalcev v Zasavje prišla za konec tedna. S seboj sta imela tudi svoja štirinožna prijatelja. Morda sta nazdravila na svetega Martina, morda sta izkoristila prijeten jesenski vikend v naravi in se podala na bližnji Kal, ki je priljubljena pohodniška točka z nadmorsko višino 985 metrov. Ko je na tamkajšnje gozdove padla noč, sta se bržkone odločila pogreti. Žal je v zasedi prežal tihi ubijalec. Nesrečnika so našli svojci.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.