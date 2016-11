FOTO: V trojanskem predoru trčila tri vozila, proti Ljubljani po polžje

TROJANE – V predoru Jasovnik je prišlo do prometne nesreče, v kateri so bila udeležena dve osebni in eno tovorno vozilo. Kot so nam potrdili pri PU Ljubljana, je šlo za nesrečo prve kategorije, kar pomeni, da je nastala samo materialna škoda.

Zaradi trčenje v predoru je oviran promet v smeri Ljubljane, nastala je tudi dolga kolona. Nataša Pučko iz PU Ljubljana je pojasnila, da sta oba pasova odprta, zaradi gneče pa zaradi varnosti občasno zapirajo predor.

Prometnoinformacijski portal medtem poroča: »Vozila, udeležena v prometni nesreči na štajerski avtocesti med predorom Jasovnik in priključkom Trojane proti Ljubljani, so umaknjena na odstavni pas. Ostaja zastoj, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Ločica.«

O stanju na štajerki pa nas je obvestil tudi bralec Luka, ki je posredoval fotografijo, s katere je razvidno, kako dolga kolona je nastala.