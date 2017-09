FOTO: V trčenju se je ograja zarila do Maja (4), ki je umrl

KOPER, NOVA GORICA – Tragedija na vipavski hitri cesti prvega aprila lani, v kateri sta umrla 67-letni Franc Kotnik in njegov štiriletni vnuk Maj, je dobila že drugi sodni epilog. Niti ta za povzročitelja nesreče, 57-letnega Fikreta Bečića, ni ugoden, saj ta niti višjih sodnikov v Kopru ni mogel prepričati, da bi moralo novogoriško okrožno sodišče v celotni zadevi podrobneje proučiti tudi takratno ravnanje zdaj pokojnega voznika.



V celoti so potrdili sodbo okrožnih kolegov in odločili, da mora Bečić za eno leto in tri mesece v zapor, hkrati pa mu v okviru stranske kazni prepovedali vožnjo motornih vozil za pol leta.



Njegov zagovornik Bruno Krivec pravi, da odločitev višjih sodnikov seveda spoštuje, a se iz strokovnega vidika z njo ne more strinjati, ker da se niso opredelili do njegovih ključnih argumentov. Prepričan je, da bi pravilna ocena vseh zbranih dejstev in dokazov sodišče lahko vodila k drugačnemu sklepu.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«