FOTO: V tragediji bratov umrl Matko

ZAPLANA – »V krajevni skupnosti smo neštetokrat opozarjali, da je treba tukaj narediti ograjo, pa nič. Očitno se mora zgoditi tragedija, da se kaj spremeni,« stoječ na ovinkasti cesti, ki se vije nad strmimi travniki, le nekaj metrov pred obcestno tablo, ki naznanja kraj Zaplana, pravi Frančišek Jazbar, tudi član PGD Zaplana. Govor je seveda bil o hudi prometni nesreči, ki se je v ponedeljek okoli pol sedme ure zvečer zgodila v bližini naselja Prezid. Brata Vojko in Matevž Marinč sta se z avtom peljala iz smeri Petkovca proti Zaplani. »Lahko, da se je kakšnemu umikal,« ugiba sogovornik in doda, da je cesta ozka, če se po njej pripelje tovornjak, jo lahko zapre. Frančišek Jazbar se spominja, kako je pred leti le nekaj metrov pred krajem nesreče s ceste zletel traktor s prikolico, nato pa še neka ženska z avtomobilom. In šele takrat so postavili ograjo ... Ponedeljkove tragedije najbrž ne bi bilo, če bi tudi ta odsek opremili z ograjo.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«