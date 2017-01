FOTO: V torek je umrla Zorica, včeraj še Tibor

SEŽANA – V torek mu je umrla žena Zorica. »Močno je žaloval za njo,« je bilo slišati govorice v bližnji okrepčevalnici. »Pravijo, da je zvečer v njen spomin prižgal svečo in zraven zaspal.« Ogenj se je tiho razširil po stanovanju, a on se ni prebudil. Tako naj bi po pripovedovanju sosedov ob malem plamenu večne luči umrl 60-letni Tibor Morvai. V svojem stanovanju v drugem nadstropju bloka na Cankarjevi 1 v Sežani.



Ožgani prt in saje na oknih



Blok so pred časom obnovili. »Od začetka tu stanujem, poznam tako rekoč vsako opeko, saj sem ga pomagal zidati,« nam je povedal priletni sosed Julijan Grmek, ki je s palico počasi stopal proti vhodu bloka z oranžno fasado. Ko so zjutraj okoli pol šestih zatulile sirene sežanskih gasilcev (ZGRS Sežana), Grmek ni več spal.



»Veste, starejši ne moremo spati tako dolgo kot vi, mladi. Slišal sem gasilce, kako so pritekli in šli v stanovanje spodaj.« Pred vhodom v blok so ležali ostanki požara; napol zgorela blazina na starem barskem stolu, zraven pa močno ožgan prt ali predpasnik, nismo mogli natančno razbrati. Skozi špranje vrat spodaj in zgoraj se je močno kadilo, v stopnišču je šest ur po požaru še močno zaudarjalo po dimu.

