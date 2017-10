FOTO: V torek ga je kupil, v sredo je pod njim obležal mrtev

KRŠKO – Vaščane posavske vasice Drenovec pri Leskovcu, ki je obdana z jesensko obarvanimi vinorodnimi griči in šteje vsega ducat hiš, je v sredo popoldne pretresla tragična nesreča. Izgubili so sovaščana, 81-letnega Alojza Dimca, ki je želel popoldne izkoristiti za urejanje okolice svojega doma.

»Predvčerajšnjim je kupil nov vrtni traktor, včeraj pa je prvič sedel nanj,« je zavzdihnil sosed Alojz Avsec, ki ga je našel negibnega pod traktorjem.

»Okoli pol šestih popoldne sva bila z ženo že v hiši in niti ne bi šla več ven, če ne bi naš pes Ago začel nenavadno lajati. Pa pravzaprav ni lajal, tulil je, tako nenavadne glasove je dajal od sebe, da kaj takšnega še nisem slišal. Pomislil sem, da je morda dal tačko v mrežo in se ni mogel rešiti, zato sem šel pogledat. Pri njem nisem opazil nič posebnega, zato sem se ozrl naokoli in videl sem, da je sosed nad hišo s traktorjem. Ležal je pod njim, in ker imam tudi jaz podoben traktor, sem pomislil, da morda leži na tleh, ker čisti travo izpod kosilnice. Ko pa sem videl, da se ne premika, sem poklical sina,« se je črnega sredinega popoldneva spominjal Alojz Avsec.

