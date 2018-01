FOTO: V Slovenijo hotel pretihotapiti nevarno drogo

LJUBLJANA – Na Letališču Jožeta Pučnika so uslužbenci finančne uprave (Furs) in policije v soboto zvečer med rutinsko carinsko kontrolo obravnavali 21-letnega Ukrajinca, ki je z letalom pripotoval iz tujine, v prtljagi pa je prenašal več kot 24 kilogramov prepovedane droge kat.

Ukrajinec je trdil, da v zaprti prtljagi prenaša oblačila, pri pregledu pa se je izkazalo, da je v dveh kovčkih prenašal več kot 400 zavitkov droge. O najdbi so zato obvestili policiste, ki so prevzeli blago in potnika v nadaljnjo obravnavo. Osumljenec je bil kazensko ovaden in je v priporu, poroča PU Kranj. Grozi mu zaporna kazen od enega do desetih let.



Zelo nevarna droga



Droga kat je na seznamu prepovedanih drog razvrščena v I. skupino. V tej skupini so po zakonu rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se ne uporabljajo v medicini. Dva podobna zasega večje količine te droge sta bila opravljena tudi januarja 2015, ko je je bilo v dveh postopkih skupno zasežene okoli 70 kilogramov.